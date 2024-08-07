Стала известна дата суда по инциденту в Керченском проливе

Суд в Гааге начнет слушания по инциденту в Керченском проливе с 23 сентября

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, начнет слушания по инциденту в Керченском проливе с 23 сентября по 5 октября текущего года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.

«Слушания по существу в рамках иска Украины к России, касающегося инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе в 2018 году, а также по другим оставшимся вопросам юрисдикции пройдут с 23 сентября по 5 октября во Дворце мира в Гааге, Нидерланды», — отмечается в заявлении.

25 ноября 2018 года Пограничное управление ФСБ России по Крыму сообщило, что три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины незаконно пересекли государственную границу России, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям. Однако по версии Киева, два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя в Азовском море, о чем якобы было сообщено заранее.

21 февраля 2020 года МИД Украины сообщил, что международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению иска Украины против России по данному делу.

