Турция присоединилась к иску против Израиля в ООН

Турция присоединилась к иску против Израиля в Международном суде ООН

Турция подала документы и присоединилась к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН из-за ситуации в секторе Газа. Об этом заявил глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель, передает ТАСС.

«Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье», — отметил парламентарий.

По словам Юкселя, в иск вошли документы, включающие в себя в том числе отчеты ООН.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара в среду, 7 августа, направит в Международный суд ООН заявку о присоединении к иску ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде. Он также призывал США оказать давление на Израиль по вопросу конфликта в Газе, указав, что Вашингтон не должен становиться «партнером по геноциду».