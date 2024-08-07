В Германии допустили изменение Трампом курса США по Украине

Депутат бундестага Реттген: Трамп изменит курс США в отношении России и Украины

Если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выиграет выборы, то он может изменить внешнеполитический курс США в отношении России и конфликта на Украине. Такое мнение выразил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире телеканала Das Erste.

«В случае победы Трампа мы все должны готовиться к тотальному изменению курса США в отношении России и конфликта на Украине», — отметил политик.

По мнению Ретгена, это объясняется «нежеланием Трампа и его соратников» уделять европейским проблемам «излишнее внимание».

2 августа газета The Financial Times сообщила, что Европейская комиссия создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению Трампа на пост главы государства из-за опасений, что это может повлечь резкие изменения в политике Вашингтона по Украине.