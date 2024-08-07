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14:40, 7 августа 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии анонсировала судебный процесс против партии Саакашвили

«Грузинская мечта» анонсировала судебный процесс против партии Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» назвала грузинско-абхазскую войну 2008 года преступной авантюрой партии «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили и анонсировала публичный судебный процесс против нее. Об этом сообщает издание Newsgeorgia.

Также «Грузинская мечта» обвинила бывшую правящую партию в попытке втянуть страну в очередную войну и «открыть второй фронт» на фоне российско-украинского конфликта.

В партии добавили, что «Единое национальное движение» должно понести коллективную ответственность «за вероломное преступление, совершенное против страны и народа». Они обвинили партию Саакашвили в том, что ее члены сознательно выполнили полученное извне антигосударственное задание в 2008 году. При этом в «Грузинской мечте» не стали уточнять, от кого поступило это задание.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах отдать под суд партию «Единое национальное движение». Он добавил, что в стране не может быть установлена демократия, если оппозиция называется преступной.

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      Илья Таксюр
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