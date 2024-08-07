В России захотели ужесточить борьбу с контрафактом на маркетплейсах

РАТЭК: ответственность маркетплейсов за продажу контрафакта нужно ужесточить

В России захотели ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на предложения Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) сообщает газета «Ведомости».

В РАТЭК предложили установить для торговых площадок «единую процедуру реагирования», интегрировать их базы с реестрами Роспатента и усилить ответственность за продажу контрафакта. Кроме того, в ассоциации считают, что нужно обязать маркетплейсы блокировать трансакции в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены и изменить принципы регистрации правообладателей на площадках.

По словам председателя организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» и зампреда общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, острее всего проблема с торговлей нелегальной продукцией обстоит в сегменте недорогих наушников, зарядок, часов, фенов и прочих товаров. Также к проблемным категориям относятся одежда, обувь и кофе, добавил председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

По словам исполнительного директора Содружества производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексея Поповичева, контрафакт на маркетплейсах наблюдается практически во всех категориях, а существующие процедуры «затратоемкие» и не обеспечивают защиту бренда. Из-за недостаточного контроля за поставщиками и ассортиментом на площадки попадают подделки, а также товары серого импорта, добавил Павлов. Для решения проблемы нужно активнее вовлекать в процесс маркетплейсы и признавать их ответственными за реализацию нелегальной продукции, если ее незаконный характер мог быть выявлен на этапе добавления поставщика или товара.

В Союзе торговых центров России (СТЦ) уже жаловались, что офлайн-торговля в России испытывает на себе «конкурентное давление» со стороны маркетплейсов. По словам президента организации Булата Шакирова, онлайн-площадки несут меньшие затраты на эквайринг и другие операционные расходы и могут избежать некоторых налоговых обязательств в виде НДС и налога на прибыль от продаж. Также их не привлекают к ответственности из-за продажи контрафакта (наказание ждет только продавцов) Чтобы выровнять ситуацию, традиционная розница просит обнулить им НДС, снизить налог на имущество и прочие преференции.