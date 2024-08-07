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10:01, 7 августа 2024Экономика

В России захотели ужесточить борьбу с контрафактом на маркетплейсах

РАТЭК: ответственность маркетплейсов за продажу контрафакта нужно ужесточить

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России захотели ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на предложения Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) сообщает газета «Ведомости».

В РАТЭК предложили установить для торговых площадок «единую процедуру реагирования», интегрировать их базы с реестрами Роспатента и усилить ответственность за продажу контрафакта. Кроме того, в ассоциации считают, что нужно обязать маркетплейсы блокировать трансакции в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены и изменить принципы регистрации правообладателей на площадках.

По словам председателя организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» и зампреда общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, острее всего проблема с торговлей нелегальной продукцией обстоит в сегменте недорогих наушников, зарядок, часов, фенов и прочих товаров. Также к проблемным категориям относятся одежда, обувь и кофе, добавил председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

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По словам исполнительного директора Содружества производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексея Поповичева, контрафакт на маркетплейсах наблюдается практически во всех категориях, а существующие процедуры «затратоемкие» и не обеспечивают защиту бренда. Из-за недостаточного контроля за поставщиками и ассортиментом на площадки попадают подделки, а также товары серого импорта, добавил Павлов. Для решения проблемы нужно активнее вовлекать в процесс маркетплейсы и признавать их ответственными за реализацию нелегальной продукции, если ее незаконный характер мог быть выявлен на этапе добавления поставщика или товара.

В Союзе торговых центров России (СТЦ) уже жаловались, что офлайн-торговля в России испытывает на себе «конкурентное давление» со стороны маркетплейсов. По словам президента организации Булата Шакирова, онлайн-площадки несут меньшие затраты на эквайринг и другие операционные расходы и могут избежать некоторых налоговых обязательств в виде НДС и налога на прибыль от продаж. Также их не привлекают к ответственности из-за продажи контрафакта (наказание ждет только продавцов) Чтобы выровнять ситуацию, традиционная розница просит обнулить им НДС, снизить налог на имущество и прочие преференции.

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      Вячеслав Агапов
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