Западные дистрибьюторы приобрели права на 50 проектов «Союзмультфильма»

Больше 50 классических фильмов «Союзмультфильма» покажут в США и Европе

Дистрибьюторы США и нескольких западноевропейских стран приобрели права на показ короткометражек и фильмов студии «Союзмультфильма». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской компании.

Советской мультипликацией заинтересовались во Франции, Бельгии, Чехии, Швейцарии и Канаде, причем чаще всего дистрибьюторы приобретали права именно на классические проекты. Среди самых популярных у западных зрителей оказались «Школа елок», «Бельчонок и санки», «Посох», «Два трамвая». Теперь они появятся в кинотеатрах в виде сборников, будут выпущены на онлайн-платформах и blu-ray носителях, а также показаны на фестивалях и детских мероприятиях.

«Десять картин "Союзмультфильма" уже выпущены на blu-ray в Канаде и США: "Аленький цветочек", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты" и другие любимые всеми мультфильмы» — уточнили представители студии.

Ранее стало известно о планах «Союзмультфильма» и писателя Сергея Лукьяненко создать российскую вселенную супергероев.