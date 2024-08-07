Заявку молдавской оппозиции об участии в президентских выборах отклонили

ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» об участии в выборах президента

Заявка оппозиционного блока «Победа» об участии в президентских выборах и референдуме по интеграции в Европейский союз (ЕС) была отклонена Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Молдавии. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-председатель ЦИК Павел Постикэ заявил, что комиссия приняла такое решение из-за нарушений. По его словам, четыре партии проигнорировали некоторые рекомендации, предоставляя материалы. Он уточнил, что запрещено называть избирательный блок и партию, которая принимает участие в кампаниях.

Как отметил Постикэ, выборы президента и референдум являются разными кампаниями, проходящими в один день. «А получается, есть партия "Победа — Victoria" и это название идентично тому, как заявители предложили назвать блок. Вердикт ЦИК заявители могут оспорить решение в судебной инстанции», — добавил он.

2 августа «Победа» выдвинула в качестве кандидата в президенты одного из лидеров партии «Возрождение», депутата Василия Болю. Его кандидатуру предложил лидер блока Илан Шор.