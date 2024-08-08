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11:37, 8 августа 2024Моя страна

Названы «непопсовые» достопримечательности Алтая

Россиянам посоветовали посетить на Алтае избу старообрядцев и ретранслятор

Фото: Unsplash

Россиянам, которые хотят увидеть «непосовые» места на Алтае, посоветовали посетить Шавлинские озера, Акташский ретранслятор и урочище Калбак-Таш. Список интересных и неочевидных достопримечательностей составили эксперты сервиса 2ГИС, материл поступил в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь, специалисты рекомендуют посетить Акташский ретранслятор, расположенный на высоте 3038 метров, с которого открывается лучшие виды на Северо-Чуйский хребет. «Горы здесь выглядят масштабно, а Курайскую степь можно сфотографировать на ладошке. В этом месте приятно сидеть и смотреть вдаль, а если возьмете горячий чай с травами, то будет совсем хорошо», — говорится в материале.

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Вторым в списке оказался Музей истории и культуры Уймонской долины, расположенном недалеко от села Усть-Кокса. Как отметили эксперты, хранительницей музея является женщина по имени Раиса Павловна, которая может рассказать о 170-летней старообрядческой избе, в здании которой расположен музей, а также показать другие артефакты из прошлого: массивные сундуки для приданого, полотенца с вышивками и другие бытовые предметы.

Вдобавок в список непопсовых мест на Алтае попали Шавлинские озера — высокогорные водоемы, к которым можно осуществить конную прогулку. «На берегах видны скалистые обломки, а вокруг — высокие горы, в которых отражаются три вершины: Мечта, Сказка и Красавица», — рассказали в 2ГИС.

Кроме того, авторы материала посоветовали посетить урочище Калбак-Таш, чтобы полюбоваться на наскальные рисунки.

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      Марк Успенский
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