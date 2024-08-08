Названы профессии с самыми низкими зарплатами в России

Headhunter назвал зарплаты уборщиков и воспитателей самыми низкими в России

Наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Headhunter.

Сервис назвал зарплаты уборщиков и воспитателей самыми низкими в России. В частности, дворники получают 32,6 тысячи рублей — в 2,3 раза ниже среднего по России, Уборщики могут рассчитывать на доход в 37,3 тысячи рублей — в два раза ниже среднего по стране, воспитатели и няни — 40,5 тысячи рублей, а учителям и мерчандайзеры 41,9 тысячи рублей и 43,9 тысячи рублей, соответственно.

Медиана российских зарплат на данный момент составляет 70-75 тысяч рублей. В перечень профессий с наиболее низкими зарплатами также вошли артист с доходом в 45,6 тысячи рублей, психолог (45,6 тысячи рублей), охранник (47,3 тысячи рублей), кассир-операционист (48,4 тысячи рублей) и другие специальности.