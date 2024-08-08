Певица Нюша снялась топлес

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница предстала в черных капроновых колготках и массивной меховой шапке. При этом она отказалась от нижнего белья, прикрыв обнаженные интимные части тела.

Знаменитость сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и обведя контур губ коричневым карандашом. Также она нарастила длинные острые ногти, накрасив их концы красным лаком.

В июле экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась топлес для американского бренда MSCHF.