Певица Нюша снялась топлес

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
33-летняя исполнительница предстала в черных капроновых колготках и массивной меховой шапке. При этом она отказалась от нижнего белья, прикрыв обнаженные интимные части тела.
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Знаменитость сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и обведя контур губ коричневым карандашом. Также она нарастила длинные острые ногти, накрасив их концы красным лаком.
В июле экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась топлес для американского бренда MSCHF.