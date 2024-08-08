Стало известно об отмене концерта Александра Реввы в Санкт-Петербурге из-за Зеленского

Выступление шоумена и комика Александра Реввы (под музыкальным псевдонимом Артур Пирожков) в Санкт-Петербурге отменили. Об этом пишет 78.ru.
Артист должен был появиться на мероприятии Roof Fest 12 августа. По данным портала, причиной отмены выступления якобы стала дружба артиста с президентом Украины Владимиром Зеленским. 78.ru отмечает, что отец Реввы в разговоре с журналистами называл политика «лучшим другом» сына.
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