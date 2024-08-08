Стало известно об отмене концерта Александра Реввы в Санкт-Петербурге из-за Зеленского

78.ru: концерт Реввы в Санкт-Петербурге отменили из-за дружбы певца с Зеленским

Выступление шоумена и комика Александра Реввы (под музыкальным псевдонимом Артур Пирожков) в Санкт-Петербурге отменили. Об этом пишет 78.ru.

Артист должен был появиться на мероприятии Roof Fest 12 августа. По данным портала, причиной отмены выступления якобы стала дружба артиста с президентом Украины Владимиром Зеленским. 78.ru отмечает, что отец Реввы в разговоре с журналистами называл политика «лучшим другом» сына.

Ранее сообщалось, что налоговая служба закрыла компанию «Эйс гейминг», соучредителями которой были комики Александр Ревва и Михаил Галустян.