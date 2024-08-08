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11:02, 8 августа 2024Культура

Стоматолога Канье Уэста обвинили в поставках артисту веселящего газа

Экс-глава команды Уэста обвинил стоматолога рэпера в поставках веселящего газа
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Ashley Landis / AP

Экс-глава команды американского рэпера Канье Уэста Майло Ианнопулос обвинил стоматолога артиста в том, что тот поставлял рэперу веселящий газ. Об этом сообщает TMZ.

Ианнопулос заявил, что Уэст покупал закись азота за наличные у врача Томаса Коннелли и употреблял вещество в немедицинских целях. Он отметил, что газ вызвал у рэпера зависимость и перепады настроения. По словам Ианнопулоса, в результате аферы Коннелли каждый месяц получал более 50 тысяч долларов.

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Экс-помощник звезды подал в Калифорнийский стоматологический совет соответствующую жалобу с просьбой оценить действия специалиста. Представитель стоматолога подчеркнул, что врач отрицает все обвинения и утверждает, что представленная история фактически неверна и намеренно вводит в заблуждение. По словам представителя Коннелли, врач придерживается всех этических и правовых норм.

Ранее Уэст назвал своих сотрудников рабами и получил повестку в суд.

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      Мария Рюрикова
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