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11:15, 8 августа 2024Мир

Трамп назвал премьера Канады сыном Фиделя Кастро

Трамп назвал премьер-министра Канады Трюдо сыном Фиделя Кастро
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо сыном кубинского политика и революционера Фиделя Кастро. Слова экс-президента приводит RMF24.

Когда политик увидел фотографию канадского премьера, он вспомнил о слухах многолетней давности и поддержал их. «Они говорят, что он [Трюдо] — сын Фиделя Кастро, и это может быть так. В этом мире возможно все», — заявил Трамп.

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Теория о происхождении канадского премьера появилась после ухода Кастро из жизни в декабре 2016 года. Тогда Трюдо выразил официальные соболезнования кубинскому народу, упомянув также о дружбе своего отца с Кастро. Многие издания стали сопоставлять фотографии Трюдо и Кастро и подчеркивать их внешнюю схожесть. Также появились предположения о знакомстве и встречах родителей нынешнего премьер-министра с Кастро накануне дня рождения Джастина Трюдо.

В сети после этого появились предположения, что Трюдо на самом деле — внебрачный сын Фиделя Кастро. Издание BuzzFeed опровергло данную теорию. По имеющейся информации, Джастин Трюдо родился в 1971 году, а Кастро впервые встретился с его родителями лишь спустя пять лет.

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      Лина Пивоварова
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