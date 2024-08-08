В европейской стране отменили концерты Тейлор Свифт

Концерты американской певицы Тейлор Свифт, запланированные в австрийской столице Вене, отменили из-за угрозы терактов. Об этом пишет Der Standard.
Концерты Свифт должны были состояться в Вене 8 и 9 августа, однако их отменили из-за возможной подготовки терактов.
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«В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех», — заявила компания-организатор мероприятий Barracuda Music.
Ранее отель в Германии закрыли из-за фанатов Тейлор Свифт. Предположительно, у здания находились порядка 300 поклонников певицы.