Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:15, 8 августа 2024Культура

В европейской стране отменили концерты Тейлор Свифт

В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов
Тейлор Свиф

Тейлор Свиф. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Концерты американской певицы Тейлор Свифт, запланированные в австрийской столице Вене, отменили из-за угрозы терактов. Об этом пишет Der Standard.

Концерты Свифт должны были состояться в Вене 8 и 9 августа, однако их отменили из-за возможной подготовки терактов.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

«В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех», — заявила компания-организатор мероприятий Barracuda Music.

Ранее отель в Германии закрыли из-за фанатов Тейлор Свифт. Предположительно, у здания находились порядка 300 поклонников певицы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Занять позиции и сделать несколько видеороликов». Пленный рассказал о задачах ВСУ при атаке на Курскую область

      Лидер каталонских сепаратистов решил вернуться с Испанию

      Расправившаяся с дочерями женщина решила найти любовь по переписке

      Над Курской областью сбили семь украинских ракет

      На Западе предрекли эскалацию из-за возможного размещения украинских F-16 в Румынии

      В европейской стране отменили концерты Тейлор Свифт

      ВСУ в седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино

      В США назвали самонадеянной атаку ВСУ на Курскую область

      Россия потребовала от ООН осудить покушение на Поддубного

      В Буркина-Фасо допустили разрыв дипотношений с Украиной вслед за Мали и Нигером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше