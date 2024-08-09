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13:46, 9 августа 2024Из жизни

75-летняя бодибилдерша раскрыла секреты своей физической формы

75-летняя бодибилдерша из США назвала секретом хорошей формы правильную осанку

Кадр: The sun

Пожилая бодибилдерша из США Мэрилинн Ларкин раскрыла секреты своей физической формы и рассказала о борьбе с раком. Подробностями своей жизни она поделилась в интервью The Sun.

75-летняя Ларкин впервые поучаствовала в соревнованиях по бодибилдингу в 54 года. Она призналась, что ее вдохновляет философия советского и американского артиста балета Михаила Барышникова. «Я танцую для себя, я тренируюсь для себя, я заставляю себя», — поделилась пониманием его принципов она.

Спортсменка назвала секретами своего успеха упорство и дисциплину. Она также обратила внимание на важность правильной осанки для хорошей фигуры. Выпрямленная спина, как объясняет Ларкин, позволяет глубоко дышать и чувствовать себя увереннее.

Бодибилдерша отметила, что для поддержания физической формы также нужно соблюдать диету. Сама Ларкин питается три раза в день, не считая перекусов, не ест жареную и жирную пищу и предпочитает домашнюю еду. Она отметила, что в питании важна умеренность, и призвала отказаться от соусов. По словам Ларкин, они способствуют набору веса.

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Как утверждает женщина, она никогда не воспринимала свой возраст как преграду. В 2023 году Ларкин диагностировали рак молочной железы, пустивший метастазы. Она перенесла операцию и теперь восстанавливается. Спортсменка уверена, что смогла справиться с болезнью именно благодаря своему образу жизни.

Ранее сообщалось, что жительница США отпраздновала 102-й день рождения и назвала секретом своего долголетия привычку к упорному труду. Женщина рассказала, что из-за Великой депрессии, которая пришлась на ее детство, она начала работать в 15 лет и продолжала это делать до 85.

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      Юлия Юткина
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