Дизайнер назвала способы визуально увеличить грудь с помощью нижнего белья

Дизайнер Натори: бюстгальтер с полной чашкой визуально увеличивает грудь

Филиппино-американский дизайнер Джози Натори назвала способы визуально увеличить грудь с помощью нижнего белья. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Так, эксперт посоветовала обратить внимание на бюстгальтеры Full Cup («полная чашка»). По ее словам, такая модель нижнего белья создает более четкий силуэт, помогает предотвратить обвисание груди, а также снимает нагрузку с плеч и спины. «Широкие бретели не позволяют бюстгальтеру врезаться в кожу, что делает его удобным для длительного ношения», — отметила Натори.

В то же время придать груди объем можно с помощью бюстгальтера с глубоким вырезом и балконета. «Бюстгальтеры-балконеты имеют чашки с горизонтальными срезами и широкие бретели, что позволяет визуально увеличить грудь», — пояснила модельер.

Помимо прочего, специалист порекомендовала не забывать каждые шесть месяцев перебирать в гардеробе нижнее белье, поскольку изделия за это время могут потерять эластичность.

Ранее в июне представитель интернет-магазина Freemans Лиз Кинг рассказала, что одна популярная в 1990-х годах вещь из женского гардероба стала модной среди молодежи. Тогда речь шла о бюстгальтерах с эффектом пуш-ап.