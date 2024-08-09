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17:16, 9 августа 2024Россия

В Санкт-Петербурге впервые пройдет фестиваль «Пикник Афиши»

Дельфин и Найк Борзов выступят на «Пикнике Афиши» в Санкт-Петербурге

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Впервые в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа состоится фестиваль «Пикник Афиши». Этим мероприятием пикник отметит свое 20-летие и станет гидом по актуальной музыке, а также построит на Елагином острове «город в городе» с разнообразными активностями для гостей всех возрастов.

Сбер, генеральный партнер фестиваля, представит свою технологичную и эмоциональную лаунж-зону, а владельцы подписки СберПрайм смогут пройти на пикник без ожидания в очереди.

В мультиформатным корнере Сбера можно как отдохнуть, так и развлечься. Гостей ждут зеркальные фотозоны, сухой бассейн, мобильный пункт выдачи карт с дизайном от нейросети Kandinsky и предсказание карьерного пути от искусственного интеллекта.

Специально для детей будет установлена огромная раскраска и стильная фотобудка с маскотами бренда, СберКотом и Кусей. У стойки SberDevices, компании-партнера Сбера, гостей ждет специальный стенд с технологией, которая сгенерирует уникальный музыкальный трек на основе движений. Отдохнуть от танцев можно будет в зоне СберСпасибо — полежать на мягких пуфах или сменить активность и ловить бонусы «Спасибо» в аэротрубе, сразу обменивая их на мерч.

На фестивале «Пикник Афиши» выступят Lab с Антоном Беляевым, Pharaoh, Дельфин, Найк Борзов, Антоха МС. Многие артисты представят эксклюзивные программы — «караоке» от Feduk, перформанс Хаски, переосмысление 20-летней истории фестиваля от инди-звезд в составе Kito Jempere Orchestra. В лайнапе также премьеры альбомов и новых песен Boulevard Depo, Mirele, Eighteen, Tim Aminov, «Второй Ка» и многое другое.

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      Константин Паршин
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