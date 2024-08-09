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09:44, 9 августа 2024Мир

Кандидата в вице-президенты США обвинили в нарушении правил военной службы

Newsweek: кандидат в вице-президенты США Уолц нарушил правила военной службы
Тим Уолц

Тим Уолц. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц нарушил правила военной службы, чтобы уйти в отставку за несколько месяцев до развертывания его подразделения в Ираке. В этом Уолца обвинил сержант-майор США в отставке Дуг Джулин, передает Newsweek.

«[Уолц] сделал кое-что не так на службе. Он знал политику и процедуры и то, как мы обращаемся к руководству и решаем вопросы... Он обошел меня, когда должен был решить этот вопрос со мной», — заявил Джулин.

По словам отставного военного, Уолц не обратился к нему из-за понимания, что Джулин мог отказать ему в отставке. Сержант-майор добавил, что Уолц «превысил свои полномочия» ради отставки, подведя своих солдат.

Согласно данным издания, кандидат в вице-президенты действительно покинул службу за несколько месяцев до переброски его подразделения в Ирак, однако нет доказательств того, что целью отставки было именно неучастие в боевых действиях.

Ранее стало известно, что Уолц приукрасил факты своей военной службы, ранее заявив, что «был на войне», но при этом ни разу не участвовал в боевых действиях.

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      Елизавета Мытарева
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