Москвичам пообещали грозу

МЧС: кратковременные дожди с грозами ожидаются в столице 9 августа

В столице в пятницу, 9 августа, ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Москве со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра.

Непогода ожидается с 11 до 21 часа. Москвичей призвали снизить скорость движения, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Рекомендуется избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал о погоде на выходные в столице. В субботу, 10 августа, днем погода окажется достаточно спокойной, при этом кратковременные дожди могут затронуть западные районы Московской области. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов. Ветер будет достаточно плотным, по силе 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Ночью, как и в субботу, ожидается плюс 13-15 градусов.

Вечером в Москву придет холодный атмосферный фронт. Ожидается заметное понижение температуры. Начнутся сильные дожди, которые продляться до утра воскресенья. По прогнозам синоптика, за короткое время может выпасть от 10 до 25 миллиметров осадков. Возможны локальные подтопления. Ночью температура воздуха составит плюс 13-15 градусов. В воскресенье, 11 августа, сохранится грозовое положение. Ожидаются как дожди, так и прояснения. Столбик термометра будет на отметке плюс 16-21 градус. Ожидается также порывистый ветер до 17 метров в секунду. Ночью, как и в субботу, температура окажется на отметке плюс 13-15 градусов.