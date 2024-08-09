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15:43, 9 августа 2024Экономика

Сбер рассказал о популярности эквайринга

За месяц россияне оплатили 280 млн поездок в транспорте через эквайринг Сбера

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С начала года число поездок в общественном транспорте, которые россияне ежемесячно оплачивают с помощью эквайринга Сбера, выросло с 230 миллионов до 280 миллионов. Об этом на форуме «Цифровая эволюция» рассказал директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

По словам топ-менеджера компании, безналичной оплатой в транспорте, возможность которой предоставляет Сбер, ежемесячно пользуются 17,5 млн пассажиров в различных регионах страны.

Сейчас россияне оплачивают поездки банковской картой или телефоном в одно касание, а в скором времени у них появится возможность делать по биометрии.

«Уже в этом году в ряде пилотных регионов планируем протестировать оплату по биометрии в метро», — уточнил Петр Днепровский.

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      Алена Шаповалова
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