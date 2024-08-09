Россия объявила в розыск мэра украинского города

МВД РФ объявило в розыск мэра Ровно Третяка по уголовной статье

МВД России объявило в розыск мэра украинского города Ровно Александра Третяка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Александр Витальевич Третяк 1985 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса России. При этом в карточке розыска не указана, какая именно это статья УК.

Он был отстранен от должности на один год по решению украинского суда в июле 2023 года. Третяка признали виновным в коррупционном правонарушении. Сам он заявлял, что не признает решение суда. Третяк занял пост мэра Ровно в 2020 году.

5 августа сообщалось, что МВД объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России).