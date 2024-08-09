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13:16, 9 августа 2024Культура

Стал известен список артистов на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Билли Айлиш, Снуп Дог и Red Hot Chili Peppers выступят на закрытии Олимпиады
Снуп Дог

Снуп Дог. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Стало известно, кто из артистов примет участие в торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило издание Variety.

Главными звездами мероприятия станут певица Билли Айлиш, группа Red Hot Chili Peppers и рэпер Снуп Дог, который уже стал одним из символов парижских Игр. Продюсером шоу выступит Бен Уинстон, работавший над организацией церемонии вручения наград премии «Грэмми».

Ранее стало известно, что голливудский актер Том Круз исполнит на закрытии Олимпиады-2024 опасный трюк.

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      Андрей Шеньшаков
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