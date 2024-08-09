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10:23, 9 августа 2024Мир

В Германии положение Зеленского описали одной фразой

Бизнесмен Дотком: время Зеленского заканчивается
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу. Об этом заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X (бывший Твиттер).

«Время Зеленского на исходе», — отмечается в публикации.

Ранее Дотком заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является вопиющим терроризмом. По его словам, Киев решился на такой шаг из-за отсутствия шанса на победу в конфликте. «Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей», — считает бизнесмен.

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      Дарья Устьянцева
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