Бизнесмен Дотком: время Зеленского заканчивается

Время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу. Об этом заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X (бывший Твиттер).

«Время Зеленского на исходе», — отмечается в публикации.

Ранее Дотком заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является вопиющим терроризмом. По его словам, Киев решился на такой шаг из-за отсутствия шанса на победу в конфликте. «Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей», — считает бизнесмен.