В городе-спутнике Курской АЭС заявили о ведущихся неподалеку боевых действиях

Мэр курского Курчатова: боевые действия ведутся в десятках километрах от города

Боевые действия идут в нескольких десятках километров от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС). Об этом заявил глава администрации города Игорь Корпунков в Telegram-канале.

Он отметил, что в городе обстановка напряженная из-за ведущихся неподалеку боев. «Действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее все службы, предприятия, в том числе администрация города работают в штатном режиме», — заверил мэр.

Корпунков призвал курчатовцев не паниковать и доверять только информации от официальных лиц в Курской области. По мнению главы города, противник задействовал «психологический спецназ», чтобы создать неуправляемую ситуацию и хаос.

До этого глава Курчатова опроверг обстрел Курской АЭС.

Еще раньше о штатной работе Курской АЭС отчитались в пресс-службе самой станции.