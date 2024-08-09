Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 9 августа 2024Россия

В городе-спутнике Курской АЭС заявили о ведущихся неподалеку боевых действиях

Мэр курского Курчатова: боевые действия ведутся в десятках километрах от города

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Боевые действия идут в нескольких десятках километров от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС). Об этом заявил глава администрации города Игорь Корпунков в Telegram-канале.

Он отметил, что в городе обстановка напряженная из-за ведущихся неподалеку боев. «Действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее все службы, предприятия, в том числе администрация города работают в штатном режиме», — заверил мэр.

Корпунков призвал курчатовцев не паниковать и доверять только информации от официальных лиц в Курской области. По мнению главы города, противник задействовал «психологический спецназ», чтобы создать неуправляемую ситуацию и хаос.

До этого глава Курчатова опроверг обстрел Курской АЭС.

Еще раньше о штатной работе Курской АЭС отчитались в пресс-службе самой станции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы борьбы с терроризмом

      Нашедший на дороге раненого Поддубного мужчина рассказал о спасении военкора

      Популярные марки тампонов признали вызывающими рак и бесплодие

      Российские следователи завершили дела иностранных наемников из ВСУ

      Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

      Россиянок научили сохранять свежесть прически в жару

      В сети высмеяли внешность Собчак на новом видео фразой «передоз ботокса»

      В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

      Египетского борца задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше