В Москве подорожал один тип жилья

Новостройки в Москве подорожали на 12 процентов за год

В Москве резко подорожали новостройки — по итогам июля 2024 года средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья выросла на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

За полгода показатель увеличился на 5,3 процента и достиг 335,32 тысячи рублей для массового сегмента. За июль предложение этого типа жилья выросло на 12,7 процента, до 22,3 тысяч лотов — 20 тысяч из них приходится на квартиры.

При этом число сделок со столичными новостройками уменьшилось на 41 процент за месяц: в июне было заключено всего 1900 договоров долевого участия в строительстве. «Сегодня рынок переходит в новую фазу. Теперь будут чаще использоваться такие инструменты, как скидки, рассрочки, субсидирование, траншевые и аккредитивные ипотеки, рефинансирование. При этом высокие проценты по вкладам приведут к временному оттоку клиентов с рынка новостроек», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Однако через полгода, после раскрытия депозитов, клиенты вернутся на рынок. Тогда проявится эффект отложенного спроса, спрогнозировал эксперт.

Ранее стало известно, что больше всего новостройки подорожали в Зеленоградском административном округе Москвы. Средняя стоимость квадратного метра там увеличилась на 4,04 процента по сравнению с июнем и достигла 279,1 тысячи рублей.