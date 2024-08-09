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18:30, 9 августа 2024Моя страна

В Ростове-на-Дону сделали неожиданную находку на раскопках

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

В Ростове-на-Дону сделали неожиданную находку на раскопках древнего некрополя на территории стройки делового центра. Об этом сообщает местный портал 1RND.

В результате исследований археологи нашли остатки угольных складов. По словам ученого Павла Ларенока, в 1980-е годы территорию этого культурного объекта наносили на карты, сильно обобщая, не анализируя и не используя никаких передовых технологий. Сейчас, после археологических работ, стало понятно, что античный некрополь был уничтожен еще в XIX веке.

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Известно, что угольные склады купца Максимова функционировали благодаря Буденновскому мосту и позже были реконструированы во времена Великой Отечественной войны.

Ранее в ходе раскопок в Омске в устье Оми были сделаны находки, свидетельствующие о том, что Омская крепость, положившая начало городу, могла быть создана не в 1716 году, как считается официально, а в 1628-м.

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      Карина Черных
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