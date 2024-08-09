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11:58, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ

В Липецкой области сообщили о детонации взрывоопасных объектов после атаки ВСУ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти Липецкой области описали последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Ранее украинские Telegram-каналы заявляли, что в результате атаки были уничтожены самолеты ВС РФ, однако эти сведения не подтвердились.

Минобороны России сообщило, что ночью 9 августа над Липецкой областью были уничтожены 19 беспилотников ВСУ.

По данным российских военкоров, основной целью удара по Липецку был склад боеприпасов на военном аэродроме. После попадания последовала вторичная детонация, однако самолеты успели вывести, ни один не пострадал.

Губернатор региона Игорь Артамонов также подтвердил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы. По его словам, поврежден объект энергетической инфраструктуры, последствия уже устранены.

Региональное ГУ МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме, информации о разрушениях при этом нет.

Сообщения о том, что ВСУ уничтожили самолеты на аэродроме в Липецке, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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