Врачи приняли агрессивную форму рака у молодой женщины за обычную бородавку

ITV: врачи приняли агрессивную форму рака у 39-летней женщины за бородавку

39-летняя Беатрис Бакли заболела редкой и агрессивной формой рака кожи, которую врачи изначально перепутали с обычной бородавкой. Ее историей заинтересовалось ITV.

Бакли рассказала, что в 2020 году во время беременности заметила на ноге новообразование. Оно было темного цвета и чуть больше веснушки. Однако со временем странное пятно стало разрастаться и кровоточить и через несколько месяцев достигло размера мелкой монеты.

Молодая женщина сначала не придала проблеме значения и отправилась к врачу, только когда новообразование стало раздражаться от ношения обуви. «Терапевт принял пятно на коже за бородавку, раздражение на которой появилось просто из-за ношения кроссовок. Но меня все же направили к дерматологу. И даже этот специалист считал, что нет ничего серьезного, пока анализы не показали, что это редкая и потенциально смертельная форма рака — акральная меланома третьей стадии», — рассказала Бакли.

Акральная меланома составляет один-три процента случаев рака кожи. Обычно опухоль развивается на ладонях, подошвах или под ногтями

После обследования также выяснилось, что рак уже затронул лимфатическую систему. Из-за этого пациентке пришлось пережить три операции и таргетную терапию. Через шесть месяцев после постановки диагноза врачи сообщили Бакли о выздоровлении.

Ранее стала известна история мужчины, который проигнорировал шишку на голове и оказался болен раком. Первый этап терапии не дал результатов, и рак вернулся.