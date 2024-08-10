Мэр Суджи Слащев опроверг информацию о полном захвате города

Мэр Суджи Виталий Слащев опроверг информацию о полном захвате города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его комментарий передает РИА Новости.

Украинские Telegram-каналы распространяют фотографии боевиков ВСУ на фоне здания с логотипом «Газпрома». Ресурсы утверждают, что украинские военные якобы полностью захватили город Суджу.

«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — опроверг Слащев информацию о полном захвате города. Он сообщил, что город не находится под контролем ВСУ.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», на самом деле кадры украинских солдат сделаны в селе Заолешенка, которое является окраиной Суджи.

«Противник в первую очередь сидит в пригородах — Заолешенке и Гончаровке, на окраинах города ВСУ практически не высовываются, прячутся в подвалах от наших дронов и огня, часть домов занимают наши бойцы, удерживающие позиции. Вывод: враг город не контролирует и потому фотографируется в пригородах, выдавая их за центр», — утверждает канал. Источник также подтвердил слова Слащева, указав, что «город в серой зоне», рядом с ним идут бои.

Судя по данным из открытых источников, в Заолешенке действительно есть филиал «Газпром газораспределения».

Сообщение о том, что ВСУ якобы полностью захватили город Суджу, не получило распространения в российских средствах массовой информации. Российские СМИ публикуют комментарий главы Суджи с опровержением захвата города. Информацию о взятии Вооруженными силами Украины контроля над городом распространяют украинские ресурсы.

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