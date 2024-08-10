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15:14, 10 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщение о нахождении солдат ВСУ в 10 километрах от Курска не подтвердилось

Информация о нахождении солдат ВСУ в 10 км от Курска не подтвердилась

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Telegram-каналах и соцсетях распространилась фотография военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне указателя, на котором написано «Курьск 10». Авторы публикаций выдали это за доказательство того, что украинские военные находятся в десяти километрах от Курска. Однако эта информация не подтвердилась.

На самом деле фото сделано в Сумской области Украины, в 108 километрах от Курска. При тщательном рассмотрении заметно, что цифра 8 на распространившемся снимке закрашена.

Также известно, что «Курьск» — вариант написания названия города на украинском языке, а в Курской области нет табличек на украинском.

Telegram-каналы ВЧК-ОГПУ и ASTRA, которые одними из первых опубликовали снимок бойца ВСУ, позже удалили фотографию из своих лент.

Сообщение о том, что ВСУ находятся в десяти километрах от Курска, не распространилось в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа.»

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      Варвара Кошечкина
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