Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:17, 10 августа 2024Культура

Трэвис Скотт остался под стражей после драки в Париже

Рэпер Трэвис Скотт остался под стражей после драки в Париже

Rhona Wise-USA TODAY Sports

Американский рэпер Трэвис Скотт остался под стражей в Париже после драки со своим телохранителем. Об этом газете Parisien сообщили в прокуратуре французской столицы.

В издании заметили, что рэпер находится под стражей вторые сутки. В газете подчеркнули, что представители номинанта премии «Грэмми» поддерживают прямые контакты с местными властями для «скорейшего разрешения ситуации».

9 августа издание The Mirror сообщило, что рэпера арестовали во Франции за драку с собственным охранником. Музыканта, приехавшего на Олимпийские игры в Париже, арестовала местная полиция. По информации источников, Трэвис подрался со своим телохранителем в отеле George V, находясь в неадекватном состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Без ответа любые провокации не останутся». Лукашенко поручил перебросить «Искандеры» к границе с Украиной

      Авиацию НАТО подняли по тревоге из-за российского самолета

      Визит президента Палестины в Россию подтвердили

      Трэвис Скотт остался под стражей после драки в Париже

      ФАС высказалась о рисках скачка цен в Курской области

      Пределы роста цен из-за опасений за украинский транзит газа оценили

      В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию в поддержку российских товаров

      Прокуратура Чехии обжалует наказание наемнику ВСУ за преступления в Буче

      Тренер описал операцию по спасению глаза Двали фразой «врачи сотворили чудо»

      Известный боец ММА попал под дело за унижение человеческого достоинства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше