Трэвис Скотт остался под стражей после драки в Париже

Рэпер Трэвис Скотт остался под стражей после драки в Париже

Американский рэпер Трэвис Скотт остался под стражей в Париже после драки со своим телохранителем. Об этом газете Parisien сообщили в прокуратуре французской столицы.

В издании заметили, что рэпер находится под стражей вторые сутки. В газете подчеркнули, что представители номинанта премии «Грэмми» поддерживают прямые контакты с местными властями для «скорейшего разрешения ситуации».

9 августа издание The Mirror сообщило, что рэпера арестовали во Франции за драку с собственным охранником. Музыканта, приехавшего на Олимпийские игры в Париже, арестовала местная полиция. По информации источников, Трэвис подрался со своим телохранителем в отеле George V, находясь в неадекватном состоянии.