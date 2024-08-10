Умерла бывший гендиректор YouTube

Бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки умерла в 56 лет

Бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки умерла после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием, ей было 56 лет. О смерти Воджицки сообщил глава Google Сундар Пичаи в социальной сети X (бывший Twitter).

«Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки. Она так же важна для истории Google, как и любой другой человек, и трудно представить мир без нее. Она была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир. Покойся с миром, Сьюзен», — написал Пичаи.

Воджицки работала в Google с момента ее основания, компания создавалась в ее гараже — в 1998 году она сдала разработчикам помещение в аренду под офис, а через год стала первым менеджером по маркетингу компании. Воджицки также была инициатором приобретения Google YouTube. В 2023 году она покинула видеохостинг.

Как уточняет издание The New York Post, у покойной был диагностирован рак легких.