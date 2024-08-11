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19:38, 11 августа 2024Силовые структуры

В ЛНР задержали наводчицу ВСУ

В ЛНР задержали украинку, корректировавшую удары ВСУ в 2022 и 2023 годах
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: УФСБ России по ЛНР / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали украинскую гражданку, корректировавшую удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщили в УФСБ России по региону, передает ТАСС.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Марковского района, действуя по заданию СБУ, передала противнику разведданные для подготовки и нанесения ракетных ударов по городу Луганску в 2022–2023 годах», — указали в ведомстве.

Правоохранители отметили, что задержанная передавала «украинским спецслужбам сведения военного характера».

В июне сотрудники ФСБ задержали двоих украинцев, передававших ВСУ информацию о подразделениях российских войск.

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      Виктория Кондратьева
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