В ЛНР задержали наводчицу ВСУ

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали украинскую гражданку, корректировавшую удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщили в УФСБ России по региону, передает ТАСС.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Марковского района, действуя по заданию СБУ, передала противнику разведданные для подготовки и нанесения ракетных ударов по городу Луганску в 2022–2023 годах», — указали в ведомстве.
Правоохранители отметили, что задержанная передавала «украинским спецслужбам сведения военного характера».
В июне сотрудники ФСБ задержали двоих украинцев, передававших ВСУ информацию о подразделениях российских войск.