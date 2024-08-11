В российском регионе решили приостановить начисление платы за ЖКХ

В Курской области сообщили о приостановке платы за ЖКХ с августа в ряде районов

Оперативный штаб с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции (КТО) принял решение приостановить с августа начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения в ряде районов региона. Об этом сообщила администрация Курской области в Telegram.

Такое решение принято в связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции (КТО). В частности, Это решение распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы, а также город Льгов.

Ранее первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев призвал освободить от ряда налогов бросивших дома жителей Курской области. Речь идет про освобождение от земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы.