Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:13, 12 августа 2024Силовые структуры

В российской колонии наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет

«Известия»: заключенные устроили в мордовской колонии банкет

Фото: Alexey Myakishev/Russian Look

Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет в исправительной колонии (ИК-7), расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом стало известно «Известиям».

Издание опубликовало снимок записи камеры видеонаблюдения, на котором изображено торжество. В помещении находятся порядка 40 человек, которые сидят за столами с шашлыками, фруктами. пиццей, напитками. В публикации говорится, что торжество прошло 20 июля, таким образом один из криминальных авторитетов отмечал день рождения. Его имя не сообщается.

Отдельно отмечается, что в торжестве принимали участие участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики.

Редакция направила запрос в Федеральную службу исполнения наказания (ФСИН), там обещали изучить ситуацию.

Адвокат Павел Корнияко рассказал, что подобные торжества в принципе невозможны, так как такое времяпрепровождение не предусмотрено правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения. Кроме того, ограничен и список продуктов, которые заключенные могут получать со стороны.

Источники издания предполагают, что организовать банкет стало возможно благодаря коррупции со стороны администрации. «Возможность такого праздника с запрещенными продуктами, а в некоторых случаях и другими излишествами, оплачивается либо в денежном эквиваленте, либо какими-то прочими материальными благами, в том числе для колонии в целом или конкретных ее руководителей», — рассказал собеседник газеты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС попала под удар Украины. Она впервые оказалась серьезно повреждена

      В ЕС призвали ввести санкции против израильского министра

      В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

      Нашедший на дороге Поддубного мужчина рассказал о его состоянии после ранения

      В российском городе произошло аварийное отключение света

      Литва передаст Украине дроны на пять миллионов евро

      В российской колонии наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет

      В Париже официально закрыли Олимпийские игры

      В Британии рассказали о подготовке Украины к мощному удару со стороны России

      Риту Ору сняли в откровенном бикини во время отдыха с мужем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше