В российской колонии наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет

«Известия»: заключенные устроили в мордовской колонии банкет

Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет в исправительной колонии (ИК-7), расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом стало известно «Известиям».

Издание опубликовало снимок записи камеры видеонаблюдения, на котором изображено торжество. В помещении находятся порядка 40 человек, которые сидят за столами с шашлыками, фруктами. пиццей, напитками. В публикации говорится, что торжество прошло 20 июля, таким образом один из криминальных авторитетов отмечал день рождения. Его имя не сообщается.

Отдельно отмечается, что в торжестве принимали участие участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики.

Редакция направила запрос в Федеральную службу исполнения наказания (ФСИН), там обещали изучить ситуацию.

Адвокат Павел Корнияко рассказал, что подобные торжества в принципе невозможны, так как такое времяпрепровождение не предусмотрено правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения. Кроме того, ограничен и список продуктов, которые заключенные могут получать со стороны.

Источники издания предполагают, что организовать банкет стало возможно благодаря коррупции со стороны администрации. «Возможность такого праздника с запрещенными продуктами, а в некоторых случаях и другими излишествами, оплачивается либо в денежном эквиваленте, либо какими-то прочими материальными благами, в том числе для колонии в целом или конкретных ее руководителей», — рассказал собеседник газеты.