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11:43, 12 августа 2024Ценности

65-летняя вдова Валентина Юдашкина отдохнула в бикини на яхте

65-летняя вдова Валентина Юдашкина Марина отдохнула в бикини на яхте

Фото: @marinayudashkina

Вдова советского и российского художника-модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина отдохнула в купальнике на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя предпринимательница предстала перед камерой в полный рост в бикини с черно-белым принтом, которое включало в себя топ-бандо. Также она завязала на талии цветное парео и надела солнцезащитные очки.

При этом бизнесвумен распустила волосы, разделив их на прямой пробор, и сделала педикюр, выбрав лак молочного оттенка.

Ранее в августе бизнес-тренер, экономистка, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада показала фигуру в бикини.

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      Карина Черных
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