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15:51, 12 августа 2024Бывший СССР

Белорусские военные вылетели в Россию на учения ВВС и ПВО

Белорусские военные вылетели в Россию для участия в учениях ВВС и ПВО

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Группа белорусских военных вылетела в Россию для участия в учениях Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в ходе учений на полигоне «Ашулук» военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.

Сейчас личный состав подразделений совершает перелет на борту самолета Ил-76МД.

Ранее стало известно, что Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и министр обороны России Андрей Белоусов на полях Международного военно-технического форума «Армия-2024» обсудили военно-политическую обстановку. Подробности обсуждения неизвестны.

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