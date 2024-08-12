Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:29, 12 августа 2024Россия

Белоусов обратился к российским военнослужащим

Глава Минобороны Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

Министр обороны Андрей Белоусов обратился к российским военным и поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил (ВВС) России. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Профессионализм, отвага и стойкость позволяют личному составу Военно-воздушных сил успешно решать сложные и ответственные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Благодаря всесторонней подготовке и уникальному боевому опыту летчики, штурманы и авиационные специалисты действуют умело, бесстрашно и решительно», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава Минобороны выразил слова благодарности тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, и пожелал всем военнослужащим и ветеранам ВСС здоровья, успехов и новых достижений на благо Отечества.

12 августа в России отмечают 112-ю годовщину образования Военно-воздушных сил. Отправной точкой праздника стало 12 августа 1912 года, когда в российском Главном управлении Генерального штаба официально ввели в действие Воздухоплавательную часть.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили застолье в мордовской колонии. ФСИН проводит проверку банкета

      Белоусов обратился к российским военнослужащим

      Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли

      Подросток бросил страйкбольную гранату в россиян и попался

      В МАГАТЭ оценили угрозу ядерной безопасности ЗАЭС после атаки

      Украина выпустила по трем регионам России 18 беспилотников

      Офицер объяснил уязвимость F-16 для российской ПВО

      ВСУ пытались атаковать еще один российский регион

      55-летняя телеведущая поделилась снимками в бикини

      За шесть лет отношений ни разу не видевшей гениталии партнера женщине дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше