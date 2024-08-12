Белоусов обратился к российским военнослужащим

Глава Минобороны Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

Министр обороны Андрей Белоусов обратился к российским военным и поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил (ВВС) России. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Профессионализм, отвага и стойкость позволяют личному составу Военно-воздушных сил успешно решать сложные и ответственные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Благодаря всесторонней подготовке и уникальному боевому опыту летчики, штурманы и авиационные специалисты действуют умело, бесстрашно и решительно», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава Минобороны выразил слова благодарности тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, и пожелал всем военнослужащим и ветеранам ВСС здоровья, успехов и новых достижений на благо Отечества.

12 августа в России отмечают 112-ю годовщину образования Военно-воздушных сил. Отправной точкой праздника стало 12 августа 1912 года, когда в российском Главном управлении Генерального штаба официально ввели в действие Воздухоплавательную часть.