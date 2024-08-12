Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:32, 12 августа 2024Силовые структуры

Двоим россиянам вынесли приговор за совершенную 30 лет назад тройную расправу

В Оренбурге осудили мужчин за убийство предпринимателя и ее детей в 1994 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Оренбурге суд вынес приговор двум мужчинам, расправившимся с тремя гражданами 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россияне признаны виновным по пунктам «а», «г», «ж», «з», «н» статьи 102 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») УК РСФСР и части 3 статьи 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ. Житель Омска получил девять лет и два месяца колонии общего режима, а житель Новосибирска — девять лет и три месяца колонии строгого режима.

По данным ведомства, 21 сентября 1994 года мужчины решили похитить имущество предпринимательницы. Они проникли в ее квартиру на улице Родимцева в Оренбурге. Осужденные изрезали женщину, ее беременную дочь и несовершеннолетнего сына. Затем они задушили потерпевших, похитив вещей на 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Москве суд рассмотрит дело в отношении 44-летнего мужчины, изнасиловавшего незнакомку 19 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

      Губерниев дал совет для сокращения отставания российского спорта от мирового

      Биржевые цены на нефть превысили 80 долларов за баррель

      В Румынии назвали число задержанных при переходе границы украинских дезертиров

      В России высказались о проблеме линии обороны в Курской области

      Женщина узнала о существовании родной сестры на свадьбе и нашла ее спустя 40 лет

      Россиянкам назвали тренды в одежде на осень

      МИД Литвы отреагировал на акцию возле посольства в Москве

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      Министры обороны Белоруссии и России обсудили военно-политическую обстановку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше