Двоим россиянам вынесли приговор за совершенную 30 лет назад тройную расправу

В Оренбурге осудили мужчин за убийство предпринимателя и ее детей в 1994 году

В Оренбурге суд вынес приговор двум мужчинам, расправившимся с тремя гражданами 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россияне признаны виновным по пунктам «а», «г», «ж», «з», «н» статьи 102 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») УК РСФСР и части 3 статьи 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ. Житель Омска получил девять лет и два месяца колонии общего режима, а житель Новосибирска — девять лет и три месяца колонии строгого режима.

По данным ведомства, 21 сентября 1994 года мужчины решили похитить имущество предпринимательницы. Они проникли в ее квартиру на улице Родимцева в Оренбурге. Осужденные изрезали женщину, ее беременную дочь и несовершеннолетнего сына. Затем они задушили потерпевших, похитив вещей на 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Москве суд рассмотрит дело в отношении 44-летнего мужчины, изнасиловавшего незнакомку 19 лет назад.