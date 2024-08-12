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18:57, 12 августа 2024Мир

Германия расширит список военных героев за счет нацистов

Германия расширит список военных героев за счет офицеров, состоявших в НСДАП

Фото: Christian Mang / Reuters

Министерство обороны Германии расширит свой список военных героев за счет офицеров Вермахта, некоторые из которых состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и военизированного крыла партии СС. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Арне Коллац, передает Reuters.

«Это дополнение к действующему постановлению о традициях, которое действует в неизменном виде. Ответственный руководитель отдела (...) рассмотрел вопрос о том, каким образом это можно включить в указ о традициях для наших солдат в бундесвере», — рассказал военный.

Он подчеркнул, что речь идет о перечне военных, которых будут чтить в бундесвере как пример воинской доблести наравне с участниками сопротивления. По его словам, эти личности дистанцировались от нацистского прошлого и сыграли важную роль в создании современной немецкой армии.

Ранее портал Taz сообщал о планах Минобороны ФРГ включить ряд офицеров с нацистским прошлым в часть официальной воинской традиции. В частности, речь идет о летчике-асе Эрихе Хартманне, подводнике Эрихе Топпе, а также бригадном генерале Хайнце Карсте, выступавшем в 1970-е годы за кардинальные реформы в немецкой армии. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию в немецком обществе и было публично раскритиковано.

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      Максим Габриелян
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