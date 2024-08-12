Группу российских риелторов заподозрили в мошенничестве на 200 миллионов рублей

В Красноярске 9 риелторов завышали цены при покупке жилья многодетными семьями

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в мошенничестве девятерых риелторов, которые продавали жилье многодетным семьям по завышенным ценам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Красноярскому краю.

По данным ведомства, группа риелторов включала в документацию недвижимость, которая приобреталась многодетными семьями при помощи поддержки государства, по заведомо завышенной стоимости. Таким образом они провели 400 фиктивных сделок, похитив из бюджета около 200 миллионов рублей.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Ярославский областной суд приговорил к срокам от 19 до 20 лет трех черных риелторов, которые расправились с супругами ради квартиры.