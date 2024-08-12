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17:00, 12 августа 2024Культура

Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что новый «Аватар» удивит и порадует зрителей

Кадр: фильм «Аватар: Путь воды»

Режиссер Джеймс Кэмерон, работающий над третьей частью фильма «Аватар», раскрыл некоторые подробности грядущей картины. Интервью с ним публикует Entertainment Weekly.

В частности, культовый режиссер поведал, что означает подзаголовок картины «Огонь и пепел». «Огонь символизирует ненависть, насилие, злоупотребление властью. Пепел показывает последствия всей этой разрушительной энергии, горе и необходимость жить с тем, что уже произошло» — заявил Кэмерон.

Постановщик добавил, что новый фильм наверняка удивит и порадует зрителей, хотя и окажется для многих из них не тем, чего они ожидают.

Ранее стала известна дата выхода фильма «Аватар 3».

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      Андрей Шеньшаков
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