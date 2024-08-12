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10:28, 12 августа 2024Бывший СССР

На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки ВСУ

Яшина: радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ остается в норме

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в норме после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, передает РИА Новости.

«Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и в рамках природных значений», — сказала она.

Яшина подчеркнула, что оснований для волнения у населения нет. При этом она отметила, что гарантией безопасности ЗАЭС является прекращение боевых действий в зоне расположения станции. Директор сказала, что ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие.

Украинские военные нанесли удар по объекту охладительных систем Запорожской АЭС в воскресенье, 11 августа. После этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отсутствии радиационного заражения в Энергодаре и на ЗАЭС. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также сообщил, что сотрудники МЧС ликвидируют очаги возгорания.

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      Александр Курбатов
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