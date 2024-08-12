Нашедший на дороге Поддубного мужчина рассказал о его состоянии после ранения

KP.RU: раненый военкор Поддубный отказывался от обезболивающего

Нашедший на дороге военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки дрона Вооруженный сил Украины (ВСУ) в Курской области, раскрыл детали случившегося. Об этом пишет KP.RU.

Россиянин по имени Сергей рассказал, что 7 августа около восьми вечера он решил попытаться проехать в Суджу, чтобы забрать родственников из города. На подъезде к Суджанскому кругу он увидел горящий автомобиль за лесополосой, а впереди на дорогу вышел окровавленный мужчина.

«Я его спросил, есть ли у него аптечка. Он сказал, нет. Тогда я достал свою. Начал перебинтовывать голову. Спросил, надо ли обезболить, у меня было обезболивающее. Он отказался. Все говорил, отвези в больницу», — поведал Сергей.

После этого на трассе появилась машина россиянина Николая Рыльского, который не сумел попасть в Суджу, развернулся и поехал обратно. Увидев автомобиль Сергея, Рыльский спросил, требуется ли ему помощь. Раненого военкора пересадили в автомобиль Рыльского.

Рыльский рассказал о спасении Поддубного. Он сообщил, что посадил журналиста в свою машину и повез его в больницу. Чтобы Поддубный не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял его петь.