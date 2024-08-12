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16:28, 12 августа 2024Россия

Полковник назвал задачи ВСУ у рубежей России

Полковник Матвийчук допустил попытки провокаций в Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у рубежей России на данный момент не переходят к боевым действиям из-за высокой защищенности границ Белгородской области, но противник все еще может планировать нападение, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Они уже наделали информационного шума под Курском. Продвижение там прекратилось, но ВСУ перешли к позиционной обороне, наши войска их уничтожают, — сказал Матвийчук. — Чтобы снять напряженность на харьковском и курском направлениях, ВСУ планируют такие же провокации в Белгородской области. Но еще с прошлой осени там все готово к отражению атак».

Полковник считает, что именно высокий уровень защищенности границ останавливает ВСУ от перехода к наступлению на белгородском направлении. Тем не менее, наращивание группировки войск указывает на готовность к провокации.

«Дело в том, что белгородская граница укреплена как никакая другая, потому что там есть опыт прорыва войск, — объяснил военный. — Под Курск эти группировки вряд ли перекинут — мы ведем активные боевые действия в тылу, уничтожаем резервы противника в Сумах».

Ранее сообщалось, что, за исключением попытки захода диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Беловском районе, в течение последних двух суток украинская сторона не демонстрировала серьезной наступательной активности. Вместе с тем, наблюдается наращивание группировок войск противника у рубежей России.

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      Варвара Кошечкина
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