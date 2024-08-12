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19:05, 12 августа 2024Путешествия

Преступник-рецидивист подкрался к туристу на улице, ударил его и попал на видео

New York Post: преступник подкрался к туристу на улице Нью-Йорка и ударил его

Преступник-рецидивист подкрался к французскому туристу на улице Нью-Йорка, ударил его по голове и попал на видео. Кадры публикует New York Post.

Нападение произошло возле ресторана быстрого питания Burger King. На записи видно, как 49-летний Норман Нельсон из Бруклина подходит сзади к прогуливающемуся 60-летнему французу Филиппу Мэри и бьет его по голове. Турист падает и ударяется о ступеньку, но затем встает и идет на обидчика.

Находившиеся рядом с Мэри соотечественники тоже бросились к Нельсону. Между ними завязалась драка, однако вскоре преступник скрылся.

Позже полицейские арестовали американца и выяснили, что не так давно он уже совершал нападение на пожилого местного жителя.

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      Марк Успенский
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