Преступник-рецидивист подкрался к туристу на улице, ударил его и попал на видео

Преступник-рецидивист подкрался к французскому туристу на улице Нью-Йорка, ударил его по голове и попал на видео. Кадры публикует New York Post.
Нападение произошло возле ресторана быстрого питания Burger King. На записи видно, как 49-летний Норман Нельсон из Бруклина подходит сзади к прогуливающемуся 60-летнему французу Филиппу Мэри и бьет его по голове. Турист падает и ударяется о ступеньку, но затем встает и идет на обидчика.
Находившиеся рядом с Мэри соотечественники тоже бросились к Нельсону. Между ними завязалась драка, однако вскоре преступник скрылся.
Позже полицейские арестовали американца и выяснили, что не так давно он уже совершал нападение на пожилого местного жителя.