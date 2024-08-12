Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:18, 12 августа 2024Экономика

Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею

В первом полугодии 2024 года РФ увеличила экспорт алюминия в Южную Корею на 20 %

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В первом полугодии 2024 года Россия увеличила экспорт алюминия в Южную Корею примерно на 20 процентов в годовом выражении — поставки в страны Азии замещают часть объемов, которые раньше направлялись в Европу и США. Об этом со ссылкой на источники на рынке пишет «Коммерсантъ».

Всего за январь-июнь Южная Корея закупила 154,9 тысячи тонны российского алюминия на 372 миллиона долларов, в денежном выражении экспорт вырос в 1,2 раза. В результате полугодовые объемы поставок стали максимальными с 2012 года, что позволило России стать вторым поставщиком этого металла в страну с долей в 19,2 процента, опередив Индию (15,5 процента).

В рамках тенденции на перенаправление экспортных потоков в Азию выросли поставки алюминия из РФ и в Китай. Так, за первые пять месяцев текущего года Москва продала в КНР необработанного алюминия на сумму 1,5 миллиарда долларов, что превышает половину всего объема поставок за 2023 год.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023

Собеседник издания напомнил, что США ввели заградительные пошлины на российский алюминий в марте прошлого года, а в апреле 2024-го вместе с Великобританией запретили ввоз алюминия, меди и никеля из РФ. Доступ к российскому металлу не закрыт в ЕС, хотя подобные дискуссии ведутся.

При этом, по данным Алюминиевой ассоциации России, на внутреннем рынке РФ может быть реализовано лишь менее четверти производимого металла. Источник «Ъ» ожидает, что в текущих условиях экспорт алюминия в Китай продолжит увеличиваться, учитывая объем рынка КНР и дружественные отношения между странами. Спрос на этот металл растет и в Южной Корее — в прошлом году он был самым высоким в мире на душу населения за счет потребностей автомобильных и электротехнических предприятий.

Ранее сообщалось, что китайский оператор магистральных электросетей State Grid Corp of China снизил закупки медного провода, но при этом начал покупать больше алюминиевого. Эксперты полагают, что таким образом КНР реагирует на глобальное и рекордное подорожание меди, которая стоит больше алюминия и отличается лучшей электропроводностью.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинец убил и расчленил россиянку в Перу. Она изучала ритуалы у местного шамана

      Работники из Московской области стали реже приезжать в столицу

      Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

      Махачев осудил двойные стандарты на Олимпиаде-2024

      Экс-премьер Украины предсказал участь ВСУ в Курской области

      Попросившегося на СВО члена банды Цапков этапировали в колонию для пожизненно осужденных

      Выявлен механизм нарушения памяти с возрастом

      Известный блогер попал в аварию в прямом эфире

      В Сербии рассказали о планах Запада касательно Вучича

      Россиянин обварил кипятком лицо подруги и пытался сжечь ее заживо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше