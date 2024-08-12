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13:07, 12 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщение о шинном пожаре на Запорожской АЭС опровергли

Глава Запорожской области Балицкий: пожар на ЗАЭС произошел из-за обстрела ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Globallookpress.com

Глава Никопольской районной государственной администрации (РГА) Евгений Евтушенко написал в своем Telegram-канале, что россияне устроили шинный пожар на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). «По неофициальной информации, полученной от источников с противоположного берега, россияне подожгли автомобильные шины в большом количестве. Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища», — говорится в публикации.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь сообщил, что возгорание на объекте охладительных систем на Запорожской АЭС произошло из-за обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также призвал доверять официальным источникам информации.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. «По предварительным данным, дрон, которым боевики ВСУ ударили по Запорожской атомной электростанции, был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Оператор БПЛА прекрасно видел, куда бьет. Это был целенаправленный и осознанный удар», — отметил Рогов.

В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, говорится в Telegram-канале станции. «На работе станции возгорание никак не сказалось.  Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии холодный останов. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано», — уточнили там.

Информация о том, что россияне устроили шинный пожар на территории Запорожской АЭС, распространилась только в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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