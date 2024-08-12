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12:02, 12 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщения о захваченном ВСУ ядерном объекте в Курской области оказались фейком

Сообщения о захвате ВСУ ядерного объекта в Курской области оказались фейком

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В соцсетях в воскресенье, 11 августа, начали массово распространяться сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы захватили стратегический ядерный объект в Курской области. Однако данные утверждения оказались фейком.

В частности, подобные сведения были опубликованы в личном аккаунте пользователя Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), но впоследствии пост был удален. В качестве подтверждения изложенных сведений юзер привел 15-секундную видеозапись, на которой частично был виден человек в камуфляжном костюме с медицинской маской на локте, стоящий на фоне некоего военного объекта.

Видеоряд был сопровожден отрывком песни Clubbed to Death исполнителя Роба Дугана, ставшей саундтреком к фильму «Матрица» в 1999 году. На кадры также была наложена надпись на украинском языке, сообщающая о взятии под контроль стратегического ядерного объекта в Курской области.

В действительности тиражируемое видео не имеет никакого отношения к России — оно было снято в сентябре 2020 года на Украине, а именно в Голованевском районе Кировоградской области, в местном музее ракетных войск стратегического назначения. Данное учреждение было создано в 2001 году на базе бывшего подземного командного пункта 309-го ракетного полка 46-й ракетной дивизии 43-й ракетной армии, имевшего на вооружении шахтные МБР РТ-23/СС-24 «Молодец». В частности, на кадрах продемонстрирована стартовая позиция с шахтной пусковой установкой, подземным командным пунктом и наземными служебными помещениями. Записью, вероятно, поделился один из посетителей музея, и человек в камуфляже с медицинской маской — не кто иной, как экскурсовод, частично соблюдающий меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что некоторые украинские пользователи, судя по скриншотам с комментариями под видеозаписью, с иронией восприняли данный пост. «Теперь мы снова ядерная держава», — в шутку отметил один из них. «Серьезно, ведутся?» — задался вопросом другой.

Утверждения, что ВСУ захватили стратегический ядерный объект в Курской области, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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