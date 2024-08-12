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14:04, 12 августа 2024Бывший СССР

В Одесской области произошел пожар на складе

ГСЧС Украины: в Визирке Одесской области произошел пожар на складе

Фото: Leo Correa / AP

В Визирке Одесской области произошел пожар на складе с зерном. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в складском помещении общей площадью две тысячи квадратных метров. Ведомство отмечает, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние склады с зерном.

Погибших и пострадавших нет, на месте работали 53 пожарных и 14 единиц техники ГСЧС, а также местная пожарная команда. По предварительным данным украинских СМИ, склад загорелся из-за короткого замыкания транспортировочной ленты.

Ранее в Одесской области получила повреждения припортовая инфраструктура. В результате взрыва произошел пожар, который был ликвидирован.

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      Илья Таксюр
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